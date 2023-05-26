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LPG'li araç tamir esnasında alev aldı, 3 araç kullanılamaz hale geldi

LPG'li araç tamir esnasında alev aldı, 3 araç kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde LPG'li aracın tamir esnasında alev alması neticesinde çıkan yanında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde LPG'li aracın tamir esnasında alev alması neticesinde çıkan yanında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir edildiği sırada LPG'li araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan iki otomobile daha sıçradı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Bozkurt Tragger 3. Sayfa Haberler

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