Louvre Müzesi'nin eski müdürüne tarihi eser kaçakçılığına karışma suçlaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Louvre Müzesi'nin eski müdürüne tarihi eser kaçakçılığına karışma suçlaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Louvre Müzesi'nin eski müdürüne tarihi eser kaçakçılığına karışma suçlaması

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin eski Müdürü Jean-Luc Martinez'in tarihi eser kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin eski Müdürü Jean-Luc Martinez'in tarihi eser kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin eski Müdürü Jean-Luc Martinez'in Orta Doğu'da tarihi eser kaçakçılığına karışmak, tarihi eser kaçakçılığına göz yummak, sahte belge düzenlemek, kara para aklamak suçlamalarıyla polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Martinez'in Arap Baharı ayaklanmaları sırasında kaçırıldığından şüphelenilen antik Mısır eserlerinin ait olduğu ülkeye ilişkin sahte belge düzenlenmesine göz yumduğu iddia edildi. 2013-2021 yılları arasında Louvre Müzesi'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan 58 yaşındaki Martinez, çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Temmuz 2018'de Orta Doğu ülkelerinden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma açılmıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Louvre Müzesi Fransa Paris Jean Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title