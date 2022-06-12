Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Californiya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir yer altı deposunda düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi. Yazın başlangıcını kutlamak için düzenlenen partiye, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - LOS ANGELES

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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