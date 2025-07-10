Los Angeles'ta İnşaat Halindeki Tünel Çöktü: 31 İşçi Kurtuldu
California'nın Los Angeles kentinde inşaat hâlindeki bir atık su tünelinin çökmesi sonucu 31 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtiliyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde inşaat halindeki tünelin bir kısmı çöktü, 31 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Wilmington'da inşaat halindeki atık su tünelinde çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Los Angeles İtfaiye Şefi Ronnie Villanueva, çapı 5.5 metre olan tünelde 27 kişinin mahsur kaldığını, 4 işçinin de yardım amacıyla hasarlı bölüme girdiğini belirtti. Villanueva 31 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirterek, "İşçiler enkazın arasından tırmanmak zorunda kaldı. Kendi başlarına dışarı çıkmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
Çökmenin zemin sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. - LOS ANGELES