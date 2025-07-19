Los Angeles'ta Gece Kulübüne Araç Daldı: 30 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir gece kulübüne girmeyi bekleyen kalabalığın arasına dalan araç sonucu 3'ü ağır 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın gece kulübüne girmeyi bekleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Santa Monica Bulvarı üzerindeki bir gece kulübüne girmeyi bekleyen kalabalığın arasına araç daldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, 3'ü ağır olmak üzere 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Los Angeles Şehir İtfaiyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Adam Van Gerpen, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup gece kulübüne girmek için sıra beklediği sırada Nissan Versa marka aracın bir kamyona ve vale kulübesine çarptığını, daha sonra kalabalığın arasına daldığını belirtti. Gerpen, sağlık görevlilerinin hastalardan birinde kurşun yarası tespit ettiğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balayından dönen Kadir Ezildi'den hamam paylaşımı

Balayından dönen Kadir Ezildi evinin en özel alanını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.