Londra'da Uçak Kazası: 4 Ölü

İngiltere polisi, dün başkent Londra'da havalandıktan saniyeler sonra düşen yolcu uçağı kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiltere polisi, dün başkent Londra'nın 56 kilometre doğusundaki Southend Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İngiltere'nin Essex bölgesi Polis Detektif Başmüfettişi Morgan Cronin yaptığı açıklamada, "Kazada 2'si pilot ve 2'si de yolcu olmak üzere 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Pilot ve yardımcı pilotun Hollandalı, yolculardan birinin Şileli, diğerinin ise başka bir Avrupa ülkesi vatandaşı olduğunu tespit ettik" dedi.

Southend Havalimanı'nın CEO'su Jude Winstanley de, havalimanının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını açıkladı.

İngiltere'nin Hava Kazaları Araştırma Şubesi (AAIB) Sözcüsü ise açıklamasında, "Uçak işletmesinde, insan faktörlerinde, mühendislikte ve kaydedilen veriler konusunda uzman müfettişlerden oluşan 8 kişilik çok branşlı bir uzman ekip dün öğleden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Şu an kazanın nedenini tespit etmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

Londra'dan Hollanda'nın Lelystad şehrine yolculuk etmek üzere Beechcraft B200 tipi küçük yolcu uçağı, havalandıktan saniyeler sonra düşmüştü. Uçağın, dün İngiltere'den önce Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ve Hırvatistan'ın Pula şehrine uçtuğu belirtildi. - LONDRA