Londra'da Filistin Eylemi Destekçilerine Yoğun Protesto: 175 Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da binden fazla göstericinin İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği "Palestine Action" ( Filistin Eylemi) grubuna destek için bir araya geldiği protestolarda 175 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve bölgede neden olduğu insani krize karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. İngiliz hükümeti ve polisin protestoların düzenlenmemesine yönelik çağrılarını önemsemeyen binden fazla gösterici, başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı ve Westminster Köprüsü'nde bir araya geldi. Protestoya, İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimizi Savunun) adlı aktivist grubu da destek verdi. İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği "Palestine Action" ( Filistin Eylemi) grubuna destek için toplanan göstericiler, Filistin bayrakları dalgalandırarak, "Savaşı durdurun", "Yasağı kaldırın, suçlamaları kaldırın", "Barış" yazılı pankartlar taşıdı. Londra polisi, protestoların başlamasından kısa bir süre sonra kalabalığa müdahale ederek göstericileri gözaltına almaya başladı. Polisin gözaltına aldığı kişiler direnmeden kalabalığın arasından geçirilirken, diğer göstericiler "Yazıklar olsun" sloganları attı.

Protestoda 175 kişi gözaltına alındı

Göstericiler ayrıca, Westminster Köprüsü'nde "Soykırıma karşıyım, Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı bir afiş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, köprüdeki afişi açan göstericilere müdahale edildiği, afişin kaldırıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Polis, protestolara yapılan müdahale kapsamında yerel saat ile 15.45 itibarıyla 175 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay Filistin Eylemi gösterilerinde 890 kişi gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz ay da Londra'da Filistin Eylemi grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlenmişti. Yetkililer söz konusu gösterilerde 857 kişinin grubu desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Filistin Eylemi grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesi

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA