Londra'da Filistin Eylemi Destekçilerine Yoğun Müdahale: 492 Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği 'Palestine Action' ( Filistin Eylemi) grubuna destek için dün çok sayıda kişinin katıldığı protestolarda gözaltı sayısının 492'ye yükseldiği açıklandı.

İngiltere polisi, başkent Londra'da dün binden fazla göstericinin katıldığı Filistin Eylemi grubunun protestolarında gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği grubun desteklendiği protestolarda son gözaltı sayısının 492 olduğu belirtildi. Açıklamada, 488 kişinin Filistin Eylemi'ni desteklediği için, diğer 4 kişinin ise sarhoşluk, taşkınlık ve kamu düzenini bozmak gibi suçlardan gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, "Gözaltına alınan en genç kişi 18, en yaşlı kişi ise 89 yaşında. 297 kişi hala gözaltında tutulurken, geri kalanlar kefaletle serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Dün Londra'daki Trafalgar Meydanı ve Westminster Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları dalgalandırarak, "Savaşı durdurun", "Yasağı kaldırın, suçlamaları kaldırın", "Barış" yazılı pankartlar taşımıştı. Londra polisi, protestoların başlamasından kısa bir süre sonra kalabalığa müdahale ederek göstericileri gözaltına almaya başlamış, gözaltına alınan kişiler direnmeden kalabalığın arasından geçirilirken, diğer göstericiler "Yazıklar olsun" sloganları atmıştı. Göstericiler ayrıca, Westminster Köprüsü'nde "Soykırıma karşıyım, Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı bir afiş açmıştı.

Geçtiğimiz ay Filistin Eylemi gösterilerinde 890 kişi gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz Eylül ayında da Londra'da Filistin Eylemi grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlenmişti. Yetkililer söz konusu gösterilerde 857 kişinin grubu desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Filistin Eylemi grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesi

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA