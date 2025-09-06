Londra'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi, Polis Gözaltılar Yaptı

Londra'da binlerce gösterici, "Palestine Action" grubuna destek için sokağa dökülürken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi binlerce kişi İngiliz hükümetini protesto etmek için sokağa döküldü. Göstericiler, polisin gözaltı tehditlerine aldırış etmeyerek İngiliz hükümetinin geçtiğimiz Temmuz ayında yasaklı örgüt listesine aldığı "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için şehir merkezindeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye, İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimizi Savunun) adlı aktivist grubu da destek verdi.

Polis, gösteride birçok kişiyi alandan uzaklaştırırken görüntülendi. Güvenlik güçleri ilk gözaltı işlemini gösterinin resmi başlama saatinden 12 dakika önce gerçekleştirirken, yüzlerce gösterici direniş göstermeden polisin kendilerini de gözaltına almasını beklemeye devam etti. Polis, gözaltı uygulaması sırasında işbirliği yapmayan birçok göstericiyi taşıyarak araçlara götürmek zorunda kalırken, yaşlı ve engelli bireyleri de gözaltına aldı. Bu sırada çevredeki göstericilerin polise, "Yazıklar olsun" sloganları attıkları duyuldu.

Parlamento binasının bitişiğindeki meydanda yapılan gösteride birçok gösterici, "Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı pankartlar açtı. Bazı göstericiler ise, "Yüz binden fazla insan öldü, siz bizi gözaltına alıyorsunuz" ifadelerini kullandı ve "Özgür Filistin" sloganları attı. İngiliz basına konuşan bir gösterici de, "Soykırıma karşı bizim yaptıklarımızdan başka hiçbir şey yapılmıyor. Ben de bu yaptığımla bir terörist mi oluyorum? Bu şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

Londra'nın yanı sıra Belfast ve İskoçya'da da gösteriler düzenlendi

Londra'nın yanı sıra Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ve İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da benzer gösteriler düzenlendi.

Polis, herkesi gözaltına alabileceklerini açıklamıştı

Güvenlik güçleri, gösteri öncesinde protestoya katılımın yasak olduğu ve katılımcıların gözaltına alınacakları uyarısında bulunmuştu. Polis ayrıca tüm katılımcıların gözaltına alınması için yeterli nezarethane kapasitesine sahip olduklarını açıklamıştı.

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı gruplar arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen gösteride 500 kişi gözaltına alınmıştı

Söz konusu gelişmelere rağmen Londra'da geçtiğimiz Ağustos ayında benzer bir gösteri daha düzenlenmiş ve polis 500'den fazla göstericiyi gözaltına almıştı. - LONDRA