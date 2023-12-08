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Londra'da Demiryolu Hattında Hasar: Yolcular Mahsur Kaldı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu hattının elektrik kablolarında meydana gelen hasar nedeniyle trenlerdeki yolcular mahsur kaldı. Bazı yolcular ise karanlıkta ve soğuk havada raylarda yürümek zorunda kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, demiryolu hattının elektrik kablolarında hasar meydana gelmesi sonucu yaşanan aksama nedeniyle trenlerdeki yolcular mahsur kaldı. Bazı yolcular ise trenlerden çıkarak karanlıkta ve soğuk havada raylarda yürüdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Ladbroke Grove bölgesindeki demiryolu hattının elektrik kablolarında hasar meydana geldi. Paddington ile Reading arasındaki tüm trenler durduruldu. Londra'nın merkezini banliyölere bağlayan Elizabeth hattı, Great Western Demiryolu ve Heathrow Ekspres trenlerinde ciddi aksamalar meydana geldi. Yolcular soğuk vagonlarda 3 saatten fazla mahsur kalırken, bazı yolcular ise trenden inerek karanlık ve soğuğa rağmen raylarda yürüdü.

Demiryolu şirketi Network Rail tarafından yapılan açıklamada, "Yolcuların dün gece demiryolumuzda yaşadığı zorlu yolculuk için çok üzgünüz ve bunun nedenini araştıracağız. Onarım çalışmaları devam ediyor, demiryolunun hafta sonuna kadar tamamen açılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Londra Ulaşım 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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