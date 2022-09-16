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Londra'da bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı

3. Sayfa Haberleri

Londra'da bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 polis yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 polis yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hareketli anlar yaşandı. Metropolitan polisinden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.00 (TSİ 08.00) sıralarında Leicester Meydanı yakınında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 polis yaralandı. Polisler hastaneye kaldırılırken, hayati riskleri bulunmadığı öğrenildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Bu cesur polisler, ülkemiz için bu önemli zamanda görevlerini yapıyorlar ve halka yardım ediyorlardı. Bu utanç verici saldırının ardından dualarım onlarla, sevdikleriyle ve polis meslektaşlarımla birlikte" dedi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde ismini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinin, "Bana bıçaklı bir adamın buralarda bir dükkanı soymaya çalıştığı söylendi. Polis arandı ve geldiklerinde onları bıçakladı" dediği aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

England Londra 3. Sayfa Haberler

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