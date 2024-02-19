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Lokum Parçası Nefes Borusuna Kaçan Çocuk Yaşamını Yitirdi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu yaşam savaşını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 11 gün önce boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu nefes almada zorluk çeken 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce ilçe esnaflarından Burak Erdoğu'nun oğlu 3 yaşındaki Alparslan'ın boğazına yediği lokumun parçası kaçtı. Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik Alparslan, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Emet Hastane 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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