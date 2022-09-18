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Lokantada ölü halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Lokantada ölü halde bulundu

Kayseri'de bir kişi, lokantada sırtından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kayseri'de bir kişi, lokantada sırtından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkinde bulunan bir lokantada hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tabanca ile vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin M.K. olduğu tespit edilen şahsın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli T.B.T.nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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