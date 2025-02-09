'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

Lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden ve "Lojistik kralı" olarak anılan Kamil Barlın ile eski spiker eşi Esra Barlın'ın boşanma davası büyük bir skandala dönüştü. Kamil Barlın, eşinin kendisini aldattığını iddia edip bu durumu kanıtlamak amacıyla özel bir dedektif tuttu. Dedektif, Esra Barlın'ı aylarca adım adım takip etti. Ünlü iş insanı Barlın, eşinin her adımını gizlice kaydedip şantaj yapmakla suçlanıyor.

KAZA SÜSÜ VERİP ARACA GİZLİ KAMERA YETLEŞTİRDİLER

Ekol TV'nin haberine göre, takip operasyonunun dikkat çeken aşamalarından biri, Esra Barlın'ın aracına yapılan müdahale oldu. İddiaya göre, Barlın'ın aracı, anlaşmalı kişiler tarafından kaza süsü verilerek çarptırıldı. Ardından, araç çekici yardımıyla bir bayiye götürülerek içerisine gizli kameralar yerleştirildi. Ayrıca, Esra Barlın'ın sevgilisi olduğu öne sürülen iş insanının evinin bahçesine de gizli kameralar kuruldu.

HER ADIMI TAKİP EDİLİP GÖRÜNTÜLENDİ

Dedektif, 11 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir gece kulübüne giden Esra Barlın'ı yine takip etti. Barlın gece boyunca dedektif tarafından takip edilip görüntülendi. O geceye ait görüntüler, daha sonra boşanma davasında delil olarak kullanıldı. Özel hayatı ihlal edilen Esra Barlın, durumu savcılığa taşıdı.

"HAYATIM TEHLİKEDE"

Esra Barlın, eşinin gizli kamera görüntülerini şantaj amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti. Savcılığa başvuran Esra Barlın, büyük bir şebeke ile karşı karşıya olduğunu ve kendisini yurt dışından tanımadığı numaraların aradığını söyledi. Şiddet mağduru olduğunu belirten Esra Barlın, "O görüntülerden kurtulmam için ödeme yapmam gerektiği söyleniyor. Hayatım tehlikede" diyerek korunma talebinde bulundu.

BARLIN DAHİL 14 KİŞİ GÖZALTINDA

Esra Barlın'ın şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti, operasyon başlattı. Kamil Barlın'ın yanı sıra, sekreteri, avukatı ve özel dedektiflik şirketinin çalışanlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.