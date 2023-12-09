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Lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan yangın devam ediyor. Yangın sebebiyle bölgeye takviye araç ve personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için önlemler alınıyor. Depoda deterjan hammaddeleri bulunuyor.

Lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangın devam ediyor.

Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor. Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye araç ve personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için ekipler önlem alırken yangın kontrollü şekilde yanmaya devam ediyor. Ayrıca depoda deterjan hammaddeleri olduğu öğrenildi.

Kocaeli Seddar Yavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde lojistik palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze AFAD İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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