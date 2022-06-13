Rögar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı Rögar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı Erzurum'da seyir halindeki otomobil rögar kapağına çarparak yan yattı. Rögar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeki otomobil rögar kapağına çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale edilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza dün gece yarısında Atatürk bulvarında meydana geldi. Şahin Doğru'nun kontrolündeki 61 TU 281 plakalı otomobil rögar kapağı üzerinden geçerken rögar kapağının çıkması sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası yan yatan otomobili gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Arabayı düzelten vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerini ve polis ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan şoför Şahin Doğru ve yanında bulunan arkadaşları Şevval Dervişoğlu (23), Şule Eroğlu hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yol kontrolünü sağlayan trafik ekipleri rögar kapağının yerleştirilmesi için belediye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası çekici vasıtasıyla kazalı araç yoldan kaldırılarak yol trafiğe tamamen açıldı. İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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