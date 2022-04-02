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Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.

İnegöl'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesi üzerindeki 5 metre uzunluğundaki ağaç, kökünden kırılarak yola devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırıp yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı.

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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