Lodos, balıkçı barınağını esir aldı Lodos nedeniyle taşan deniz suyunun kent içerisine kadar girdiği görülürken, balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi Balıkçı barınağı limanı içerisinde bulunan tekneler zarar görürken, bir kamyon ise sular altında kaldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde...

Lodos, balıkçı barınağını esir aldı

Lodos nedeniyle taşan deniz suyunun kent içerisine kadar girdiği görülürken, balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi

Balıkçı barınağı limanı içerisinde bulunan tekneler zarar görürken, bir kamyon ise sular altında kaldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle taşan deniz suyunun kent içerisine kadar girdiği görülürken, balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi.

İskenderun'da bir taraftan depremin yaraları sarılırken, bölgede lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle deniz suyu taşarak kentin içerisine kadar ilerledi. Deniz suyu balıkçı barınağını da esir alırken, yükselen dalgalar nedeniyle balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi. Balıkçı barınağı limanında bulunan tekneler zarar görürken, bir kamyonun ise sular altında kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Etkili olan lodos fırtınası nedeniyle kentteki limanlara yanaşan yük gemileri ise körfez içerisinde açığa demirlendi.