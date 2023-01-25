Litrelerce motor ve zeytinyağı çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolu üzerinde bulunan bir iş yerinden litrelerce motor ve zeytinyağı çalan şahıs kameralara yakalandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolu üzerinde bulunan bir iş yerinden litrelerce motor ve zeytinyağı çalan şahıs kameralara yakalandı. Kamyon şoförü olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bir hafta önce D-650 kara yolu üzeri Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan G.Ö.'ye ait bir iş yerinden malzeme çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce hırsızlık olayını M.A. isimli bir kamyon şoförünün gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde kamyon şoförü çaldığı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çaldığı bildirilen 129 litre motor yağı, 36 litre zeytinyağı, 21 kilogram toz şeker ve 12 litre antifriz de ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA