Litrelerce kaçak akaryakıtla yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Denizli'de takibe alınan minibüste 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denizli'de takibe alınan minibüste 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denizli genelinde "Akaryakıt kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç durduruldu. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, her biri 1000 litre kapasiteli 4 adet plastik tankın içerisinde toplam 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

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