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Litrelerce etil alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Litrelerce etil alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan bir araçtan yasadışı 204 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aroma ve içki yapım kitleri ele geçirildi, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan bir araçtan yasadışı 204 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aroma ve içki yapım kitleri ele geçirildi, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ordu köyü Toyluk Mahallesi Eski Samsun Yolu üzerinde polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta kontrol yapan emniyet güçleri, araç içerisinde birer litrelik şişelere doldurulmuş vaziyette fatura veya irsaliyesi bulunmayan yasadışı 204 litre etil alkol bulunduğunu tespit etti. Etil alkol ile birlikte sahte içki yapımında kullanılan muhtelif aroma ve içki yapım kitlerine de el konuldu.

Olayla ilgili araçta bulunan K.A. ve B.G. hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından '5607 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldığı, konuyla ilgili soruşturma sürecinin sürdüğü bildirildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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