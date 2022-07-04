Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

Sinop'ta araçta yapılan aramada 204 litre etil alkol ele geçirildi.

Sinop'ta araçta yapılan aramada 204 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Ordu köyü Toyluk Mahallesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada birer litrelik şişelere doldurulmuş, fatura veya irsaliyesi bulunmayan 204 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aroma ve yapım kitleri bulundu.

Etil alkole el konuldu, araçta bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa

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