Lise öğrencisi, okul arkadaşını darbetti; o anlar kamerada

Lise öğrencisi, okul arkadaşını darbetti; o anlar kamerada
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kız meselesi nedeniyle tartıştığı S.A.'yı (18) parka çağıran lise öğrencisi D.D. (15) tutuklandı. Olay, Adapark'ta meydana geldi. İki öğrenci arasında telefon üzerinden başlayan tartışma, parkta buluşmalarıyla kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. kanlar içinde kalırken, o anları D.D.'nin arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde kız meselesi yüzünden tartıştığı S.A.'yı (18) parka çağırarak darbeden lise öğrencisi D.D. (15), tutuklandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün Biga ilçesindeki Adapark'da meydana geldi. Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. ile kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği aynı lisedeki S.A. arasında kıskançlık nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından D.D. ve S.A. parkta buluştu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A. kanlar içinde kalırken, D.D.'nin arkadaşı K.C.N. de o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burnu kırılan S.A., D.D.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan D.D. ile K.C.N.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
