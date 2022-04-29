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Lise öğrencisi genç yaşta kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lise öğrencisi genç yaşta kalbine yenik düştü

Bilecik'te lise öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te lise öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Doğukan Can Turhan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Turhan'ın yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşarken, merhumun naşı bugün Cuma Namazı'na müteakip Dedeoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, vefat sonrası bir yazı yayımlayarak, "Aramızdan erken ayrılan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, Kalp Krizi, Doğukan, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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