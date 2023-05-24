Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Lise öğrencisi genç kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

Lise öğrencisi genç kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Giresun'un Tirebolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lise öğrencisi kız, bir genç tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lise öğrencisi kız, bir genç tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece ilçenin Demircili mahallesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki C.Y isimli kız, daha önce erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki E.K. tarafından birçok yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli E.K.'de olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. - GİRESUN

Giresun Seçim Sonuçları
Giresun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Giresun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tirebolu Giresun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title