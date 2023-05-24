Lise öğrencisi genç kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lise öğrencisi kız, bir genç tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lise öğrencisi kız, bir genç tarafından birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece ilçenin Demircili mahallesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki C.Y isimli kız, daha önce erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki E.K. tarafından birçok yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli E.K.'de olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. - GİRESUN