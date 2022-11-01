Lise öğrencisi Açar'ın öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da öğrenci Gamze Açar'ın iş görüşmesi yapmak üzere Kızılcahamam'da gittiği termal otelin 5'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada sanıklar, Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının...

Ankara'da öğrenci Gamze Açar'ın iş görüşmesi yapmak üzere Kızılcahamam'da gittiği termal otelin 5'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada sanıklar, Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Başkentte lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada sanıklar Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Adli Tıp Kurumu raporları, olay yeri inceleme tutanakları ile tanık ve sanık beyanları doğrultusunda sanık Rıza Doğan'ın, cinsel istismarda bulunduğu Gamze Açar, sabah odadan kaçmak isteyince, şikayetçi olmaması için balkondan atarak öldürdüğü ve odada bulunan sanık Mustafa Emre Demiral'ın ise ona yardım ettiği belirtildi. Sanıkların 'intihar etti' yönündeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 1 metre 65 santimetre boyundaki Açar'ın, parmak izinin tespit edilmediği, balkon parmaklıklarına dokunmadan kendisini aşağıya atmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Mahkeme heyeti gerekçeli kararını açıkladı

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Rıza Doğan'ın, internet sitesine verdiği iş ilanında kendisini patron olarak tanıttığı, iletişime geçen Gamze Açar'ı Ankara'ya çağırdığı, sonra da Keçiören ilçesinden arabasıyla alarak Kızılcahamam'daki otele getirdiği belirtildi. Sanığın mesajlarında Açar'a, 'esrar içer misin içersen alalım' şeklinde teklifte bulunduğu Açar'ın ise bu teklifi reddettiği belirtildi. Olayın yaşandığı odanın dağınık vaziyette olduğu, televizyonun sol tarafta darbe izi olduğu, zeminde dağılmış kırık porselen tabak ve kırık cam bardak parçalarının olmasının arbede yaşandığını ortaya koyduğu belirtilen kararda, arbede sırasında tanık ifadelerinde yer aldığı üzere maktulün 4-5 kez yardım için bağırdığı belirtildi.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismardan 17 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mustafa Emre Demiral ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Balkon korkuluklarında parmak izi bulunmadı

Sanığın, maktulün intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, Açar'ın 1 metre 65 santimetre boyu olduğu, balkon demirlerinin ise yerden yüksekliğinin 1 metre 8 santimetre olduğu belirtildi. Açar'ın demir parmaklıklar üzerinde parmak izinin bulunamadığı aktarılan kararda, "Maktulün herhangi bir eşyadan yardım almadan ve balkon parmaklıklarına dokunmadan kendisini aşağıya atmasının mümkün olmadığı anlaşılırken, maktulün maruz kaldığı cinsel saldırı sonrası bulunduğu yerden kurtulmak için odadan çıkmak istemesi ve bağırması üzerine sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek, işlediği suçun ortaya çıkmasına mani olmak amacı ile maktulün odadan çıkışına izin vermeyip, çıkan arbede sonucunda maktulü balkondan aşağı attığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA