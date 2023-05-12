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Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, lise öğrencileri İ.K. (15) ile M.Y. (15) kavga çıktı. Kavga sırasında İ.K.'nin bıçakladığı M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İ.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu kavga 3. Sayfa Haberler

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