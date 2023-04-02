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Limanda iş kazası geçiren işçiyi itfaiye erleri çıkardı

Limanda iş kazası geçiren işçiyi itfaiye erleri çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de bir limanda iş kazası geçirip sıkışan işçi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de bir limanda iş kazası geçirip sıkışan işçi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Asma iskeleyle yukarı çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda iş kazası meydana geldi. Limandaki işçinin geçirdiği kaza sonrası sıkışması neticesinde bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ekipler, asma iskeleyle yukarı çıkardıkları yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa alınan işçi, hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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