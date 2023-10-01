Diyarbakır'da 121 kilo esrar, 350 bin kök skunk ve kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 121 kilo esrar maddesi, 350 bin 620 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Kutlu Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Alpdullah Açıcı Operasyonu" düzenlendi. Açıklamada, operasyonda 47 kilogram toz esrar maddesi, 74 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 121 kilogram esrar maddesi, 150 bin 500 kök skunk bitkisi ve 200 bin 120 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 350 bin 620 kök esrar bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Bir evde yapılan aramada 380 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 15 adet fişek ele geçirildiği belirten açıklamada, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, uyuşturucu maddelerin numune alındıktan sonra imha edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR