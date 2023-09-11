Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe...
Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini açıkladı.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini açıkladı. - TOBRUK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa