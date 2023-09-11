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Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe...

3. Sayfa Haberleri

Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini açıkladı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad, ülkenin doğusunda meydana gelen sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini açıkladı. - TOBRUK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Libya 3. Sayfa Haberler

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