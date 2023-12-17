Libya Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 61 Kişi Kayboldu

Libya açıklarında yaklaşık 86 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 61 kişi Akdeniz'in sularında kaybolurken, 25 kişi sağ kurtarıldı. Göçmenlerin çoğunun Nijerya, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi.

Libya açıklarında yaklaşık 86 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 61 kişi Akdeniz'in sularında kaybolurken, 25 kişi sağ kurtarıldı.

Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne daha sulara gömüldü. Ülkelerinden daha iyi şartların olduğu ülkelere göç etme umuduyla yola çıkan yaklaşık 86 göçmenin bulunduğu tekne, Libya'nın Zuwara şehrinden ayrıldıktan sonra dev dalgalar nedeniyle alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerden 61'inin Akdeniz sularında kaybolduğu, 25 göçmenin ise sağ kurtarıldığı belirtildi. Teknedeki göçmenlerin çoğunun Nijerya, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinden olduğunu aktarıldı.

IOM Sözcüsü Flavio Di Giacomo olayın ardından yaptığı açıklamada, bu yıl Orta Akdeniz göçmen rotasında 2 bin 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Bu rakam, denizde hayat kurtarmak için ne yazık ki yeterince çalışılmadığını gösteren dramatik bir rakam" ifadelerini kullandı.

Yunanistan açıklarında 750 göçmenin bulunduğu tekne batmıştı

Libya ve Tunus, İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaşma umuduyla tehlikeli deniz yolculuklarını göze alan mülteci ve sığınmacıların başlıca çıkış noktalarından biri olarak biliniyor. Bu yıl 14 Haziran'da Libya'dan İtalya'ya gitmekte olan 750 göçmenin bulunduğu Adriana isimli balıkçı teknesi Yunanistan açıklarında batmış, çoğunluğunun Suriye, Pakistan ve Mısırlı olduğu öğrenilen göçmenlerden sadece 104 kişi kurtarılırken, 82 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. - TRABLUS