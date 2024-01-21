İstanbul Boğazı'nda Yakıt Tankeri Arızalandı, Boğaz Trafiğe Kapatıldı
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı ve Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde yakıt tankeri güvenli alana çekiliyor.
Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor. - İSTANBUL