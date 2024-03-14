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Leylekler İstanbul Arnavutköy'de mola verdi

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Baharın müjdeleyicisi olan leylekler, Avrupa yolculuğunda İstanbul Arnavutköy'de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde yeşil alanlarda sürüler halinde görüntülendi.

Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy'de mola verdi. Yeşil alanlarda

Güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler Avrupa yolculuğunda Arnavutköy'de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde mola veren leylekler renkli görüntüler oluşturdu. Leylekler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sürüler halindeki leyleklerin baraj kıyısında mola verdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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