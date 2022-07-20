Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı. Anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Leylek sürüsü enerji nakil hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hatlarda oluşan ark sonucu yangın çıktı. Kopan tel tarla üzerine düşünce anız yangını meydana geldi. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale kısa sürede söndürdüler. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.