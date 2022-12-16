Levent'te çıkan yangınla ilgili Metrocity Yönetim Kurulu Üyesi konuştu

Metrocity C Blok'un Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Cenk Keskin, Levent'te çıkan yangınla ilgili konuştu. Yangının neden çıktığı konusunda bilgisi olmadığını söyleyen Keskin, "Yangının nasıl çıktığıyla ilgili itfaiye raporunu beklemek lazım. Kimsenin günahını almamak lazım böyle bir konuda" dedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış ve yangın nedeniyle çatı alevlere teslim olmuştu. Binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görünürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelmişti. Metrocity C Blok'taki Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Cenk Keskin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının çıktığı yerin gece kulübü olduğunu belirten ve müzikten dolayı site yönetiminin rahatsız olduğunu iddia eden Keskin, gece kulübü dükkanının mühürlü olduğunu ve dava sürecinde olduğunu söyledi. Yangının neden çıktığını bilmediğini ve anlamadığını da ifade eden Cenk Keskin, "Yangının nasıl çıktığıyla ilgili itfaiye raporunu beklemek lazım. Kimsenin günahını almamak lazım böyle bir konuda" dedi.

Metrocity C Blok'ta Yönetim Kurulunda olan Cenk Keskin, "Burada spor alanındaki mini futbol sahası olan bir yere buz pateni sahası yapıldı. Daha sonra bir gece kulübü yapıldı. Buranın ruhsatının iptaliyle ilgili bir süreç vardı. O dava devam ederken maalesef böyle bir şey çıktı. Site sakinlerinin sesten dolayı çok ciddi şikayetleri vardı. Çünkü burası sabah 05.00'e kadar müzik yayını yapan bir yerdi. Müzik bizim binaların içinde yatak odalarına kadar gelen gürültü kirliliğiydi. Buranın yönetimi, alışveriş merkezi ve bloklar olarak ayrı ayrı. Bu tamamen alışveriş merkezinin verdiği izinle verilmiş karar. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili itfaiye raporunu beklemek lazım. Kimsenin günahını almamak lazım böyle bir konuda. Gece kulübünü mühürleyen alışveriş merkezi yönetimi değil, Şişli Belediyesi mühürledi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL