Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları Ukrayna'ya gönderecek

Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları, Rusya'ya karşı savunmasına destek olmak için yapılan plan kapsamında Ukrayna'ya gönderecek.

Letonya, alkollü sürücülerden el konulan araçları, Rusya'ya karşı savunmasına destek olmak için yapılan plan kapsamında Ukrayna'ya gönderecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları devam ederken, Letonya, destek amacıyla alkollü sürücülerden el konulan araçları Ukrayna'ya gönderecek. Alkollü sürücülerinden el konulan 8 araçlık ilk parti, bağışlanan araçları Ukrayna'ya teslim eden bir hayır kurumuna devredildi. Araçların, yakında sınırı geçmesi ve Ukrayna makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Letonya parlamentosu, 100 mililitre kanda yasal sınırın 3 katı olan 1,5 miligram alkol oranı tespit edilen sürücülerin araçlarına el konulmasına ve hükümet tarafından satılmasına izin veren yasayı kabul etmişti. Letonya parlamentosu, geçtiğimiz ay ise devlete ait araçların Ukrayna ordusuna ve hastanelerine devredilmesine izin veren yasayı onaylamıştı. Yılda tahmini 3 bin 500 alkollü araç kullanım suçu işlenen Letonya, Avrupa'da söz konusu suçun en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Hükümet, bağışlanan araçları Ukrayna'ya gönderen Letonyalı bir hayır kurumu olan Twitter Convoy'a haftada iki düzineden fazla araba teslim etme sözü verdi.

Twitter Convoy'un kurucusu Reinis Poznaks yaptığı açıklamada, "Kimse bu kadar çok insanın sarhoşken araç kullanmasını beklemiyordu. İnsanların içtiği kadar hızlı satamazlar. Bu yüzden onları Ukrayna'ya göndermek fikriyle geldim" dedi.

Ukrayna'ya gönderilecek olan ilk 8 aracın piyasa değerinin yaklaşık 18 bin 500 euro olduğu belirtilirken, el konulan araçlardan birine sürücünün Rusya bayrağı yapıştırdığı ifade edildi. - RİGA