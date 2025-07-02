Leman Dergisi'nde Tartışmalı Karikatür Yayını Üzerine Gözaltılar

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ifadesinde "Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

"Karikatürü ben çizmedim"

Emniyette 25 senedir Leman dergisinde çalıştığını söyleyen A.Y., "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim" dedi.

"Hiçbir sorumluluğum yoktur"

Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ise "15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL