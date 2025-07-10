Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu

Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı.

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta meydana geldi. Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taburcu olmayı beklerden cenazesi çıktı! Hemşireden cinayet itirafı gibi sözler

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Tanık hemşireden cinayet itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.