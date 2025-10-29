Haberler

Lazkiye'de Karakol Yakınında El Bombası Patlaması

Güncelleme:
Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Kaninis karakolu yakınında dün akşam saatlerinde motosikletli iki kişi tarafından el bombası atıldı. Patlama sonrası güvenlik önlemleri alındı, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Kaninis karakolu yakınında dün akşam saatlerinde el bombası patlaması meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Lazkiye Kaninis karakolu yakınında gerçekleşti. Motosikletle gelen iki kişi tarafından karakol yönüne el bombası atılması atıldı. Patlamanın ardından iç güvenlik birimleri bölgeye sevk edilerek, karakol çevresindeki yolları kapattı ve geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsıların kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın, saldırının nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi. - LAZKİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
