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Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi

Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, lavaş ekmeklerin arasında kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, lavaş ekmeklerin arasında kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilde yapılan aramalar sonucunda lavaş ekmeklerin arasında piyasa değeri 200 bin TL olan 3 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili A.F. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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