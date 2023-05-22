Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, lavaş ekmeklerin arasında kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, lavaş ekmeklerin arasında kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilde yapılan aramalar sonucunda lavaş ekmeklerin arasında piyasa değeri 200 bin TL olan 3 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili A.F. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.