Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
- Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Kom Şube ekipleri bir tırda arama gerçekleştirdi. Ekipler tırda yaptıkları aramada yedek lastiklere gizlenmiş vaziyette 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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