Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı - Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. - Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gaziantep Emniyeti Kom Şube ekipleri bir tırda arama gerçekleştirdi. Ekipler tırda yaptıkları aramada yedek lastiklere gizlenmiş vaziyette 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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