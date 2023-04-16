Üye Girişi
Haberi Paylaş
Lastiklerde başlayan yangın kısa sürede tırı sarıp hurdaya çevirdi

Lastiklerde başlayan yangın kısa sürede tırı sarıp hurdaya çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın tekerlek balatalarında çıkan yangın kısa sürede aracı sararak kullanılamaz hale getirdi.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın tekerlek balatalarında çıkan yangın kısa sürede aracı sararak kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O., idaresinde 06 DJC 90 plakalı tırın tekerlek kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın kupa kısmını sara alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık yarım saatin sonunda söndürülen yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar İtfaiye Camili 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title