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Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 TL Ceza

Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 TL Ceza
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Arnavutköy'de lastik yakan sürücü E.D.'ye 6 bin 223 TL idari ceza uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı.

Arnavutköy'de sokakta aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223 TL idari ceza uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

7 Aralık'ta İmrahor Caddesi 1338. Sokak'ta bir kişi aracıyla lastik yaktığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede 14 DR 421 plakalı araç sürücüsünün E.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya kullanmak, yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak, saygısızca araç kullanmaktan toplamda 6 bin 223TL trafik idari ceza uygulanan sürücü E.D. işlemleri için Yavuz Sultan Selim Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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