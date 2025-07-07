Lastik Patlayan Kamyonun Sürücüsü Ustalığıyla Kazayı Önledi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon refüje inerken, sürücü ustalıkla kamyonu devrilmeden ve karşı şeride geçip muhtemel başka bir kazaya sebep olmadan durdurmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar arkada seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beyşehir-Antalya Kara yolu üzerindeki bölünmüş yolda, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan ve kendi şeridinde ilerleyen bir kamyonun şehir merkezine yaklaşılırken aniden lastiği patladı. Lastikten kopan parçaların yola savrulurken, kontrolden çıkan ve karşı şeride doğru yön değiştiren kamyon, bir anda refüjdeki çukura girerek sağa sola yalpalamaya başladı. Kamyon sürücüsü aracını trafik levhalarına da çarpmadan devirip yatırmamak için büyük uğraş verirken, aracın refüjde kalmasını sağlayarak, karşı şeritten geçen araçlarla çarpışmasının da önüne geçip durdurmayı başardı. Kara yolunda yüreklerin ağızlara geldiği anlar, kamyonun arkasında seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Beyşehir ilçe merkezi yönünde hareket halinde olan kamyonun lastiğinin patlamasıyla toz bulutu yükselmesi, lastik parçası, kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride doğru yönlendiği anlar yer alıyor. Sürücünün toz bulutlarının da yükseldiği refüjdeki trafik levhasına da çarpmadan sağa sola yalpalayan aracının hem devrilmesini önlediği hem de karşı şeride geçmesine engel olduğu, aracını ustalıkla durdurmayı başardığı görülüyor. - KONYA