Lastiği patlayan tur minibüsü zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tur minibüsüne çarpmamak isteyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. Minibüse de arkadan çarpılan kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Sorgun otogar köprülü kavşakta meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine giden Emircan Y.'nin kullandığı 07 AIZ 899 plakalı tur minibüsü, kavşak girişinde lastiği patladı ve aracına sağa çekti. Sürücünün bagajdan reflektör çıkarmak için kapağı açtığı sırada aynı istikamette giden Ahmet T.'nin kullandığı 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araç, Yılmaz B.'nin kullandığı 20 AK B97 plakalı otomobile arkadan çarptı. 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araç otomobile arkadan çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle park halindeki tur minibüsüne de arkadan çarptı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü geçişin sağlandığı köprülü kavşak üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Minibüsteki turistler başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Kazadan kısa süre sonra 07 YMJ 78 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve kazanın ardından evlerine gittiği bildirilen Mukaddes G., Emine A., Ayşe Y.'nin ambulansla hastaneye kaldırıldıkları belirlendi.