Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

655 karayolu üzerinde seyir halindeyken lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu. Araç sürücüsü yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde sıkıştığı bölgeden kurtarılırken, kanala saçılan sebze ve meyveleri vatandaşlar topladı.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan sebze ve meyve yüklü Hasan G. idaresindeki 67 UC 961 plakalı kamyonun Dadalı mevkiinde lastiği patladı. Lastiği patladıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon, kanala uçtu. Kamyonun kasasında bulunan sebze ve meyveler de kanala saçılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sürücü Hasan G. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile yola saçılan sebze ve meyveler bölgede bulunan vatandaşlar tarafından toplanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE