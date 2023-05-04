Lastiği patlayan panelvan takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki panelvanın lastiğinin patlaması neticesinde araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yan devrildi. Kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan K. idaresindeki 34 ZC 273 plakalı panelvan aracın lastiği patladı. Lastiği patlayan araç sürücüsünün kontrolünden çıkması neticesinde önce bariyerlere çarptı, sonra da takla atarak yan devrildi. Sürücü Berkan K. ile yolcu olarak bulunan Mustafa Ç.Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.