Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandı
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Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene'de lastiği patlayan otomobil, yol kenarındaki beton molozlara çarparak takla attı.
Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandı
TEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene'de lastiği patlayan otomobil, yol kenarındaki beton molozlara çarparak takla attı. Kazada yabancı uyruklu sürücü yaralandı.
Kaza, Çorlu - Ergene yolu Marmaracık mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Mahmoud Mazen Alhaskir idaresindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Şarampoldeki beton molozlara çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü Alhaskir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.