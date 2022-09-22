Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene'de lastiği patlayan otomobil, yol kenarındaki beton molozlara çarparak takla attı. Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandı TEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene'de lastiği patlayan otomobil, yol kenarındaki beton molozlara çarparak takla attı. Kazada yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Kaza, Çorlu - Ergene yolu Marmaracık mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Mahmoud Mazen Alhaskir idaresindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Şarampoldeki beton molozlara çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü Alhaskir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Lastiği patlayan otomobil takla attı, yabancı uyruklu sürücü yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.