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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun karayolu Alaçam ilçesi Etyemez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan T.(21) idaresindeki 06 AB 1098 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Lastiğin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun sağında bulunan bariyere çarpıp takla attı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hakan T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Y.'yi(21) Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bafra Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de yol güvenliğini alarak yeni bir kazaya meydan vermedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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