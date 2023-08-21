Lastiği patlayan otomobil dubalara çarptı

Sinop'ta lastiği patlayan otomobil dubalara çarparak durabildi.

Kaza, 01.40'ta Sinop İskele Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. O.E (33) yönetimindeki 57 ABK 638 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarındaki dubalara çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.E'nin 1,87 promil alkollü olduğu belirlendi. O.E'ye "alkollü araç kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. - SİNOP